Il dramma di viale dell' Appennino Angelica lotta nel reparto di Rianimazione del Bufalini Dal mondo della ginnastica un forte abbraccio di speranza

Una giovane donna di 25 anni si trova attualmente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo un grave incidente avvenuto domenica sera in viale dell’Appennino. L’incidente ha provocato la morte della sorella della vittima, di 23 anni, e di un’amica di 26 anni. La ragazza, originaria di Forlì, sta combattendo tra la vita e la morte in condizioni critiche. Dal mondo della ginnastica arriva un messaggio di vicinanza e speranza.

Lotta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena Angelica Caterina, la 25enne forlivese rimasta gravemente ferita nella tarda serata di domenica nel tragico incidente di viale dell'Appennino costato la vita alla sorella Caterina, 23 anni, e all'amica Sirin Jaziri, 26.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: La tragedia di viale dell'Appennino, chi erano le giovani vittime. La sorella di una delle studentesse lotta al Bufalini Colpo di coda dell’inverno nel Fiorentino: scatta l’allerta gialla per neve in Appennino e forte GrecaleUn inatteso ritorno a condizioni prettamente invernali è pronto a investire il territorio fiorentino e le zone limitrofe in queste ultime ore di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Giovani vite spezzate. Auto contro un platano: due ragazze morte. Un’altra in Rianimazione; Auto contro un albero, morte due ragazze; Dramma a Forlì: auto fuori strada nella notte, addio a due giovani universitarie - aggiornamento; Schianto nella notte a Forlì: morte due studentesse del Campus universitario, una terza è gravissima. Dramma a Forlì: auto fuori strada nella notte, addio a due giovani universitarie – aggiornamentoIl tragico schianto in viale dell’Appennino non ha lasciato scampo a due ragazze. Una terza amica lotta tra la vita e la morte al Bufalini di Cesena ... forli24ore.it La riccionese si è spenta nel reparto di Terapia intensiva del Bufalini dove era stata ricoverata in seguito alla carambola avvenuta nella tarda serata di sabato scorso - facebook.com facebook