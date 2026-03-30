Colpo di coda dell’inverno nel Fiorentino | scatta l’allerta gialla per neve in Appennino e forte Grecale

Un'improvvisa ondata di freddo porta un'allerta gialla per neve in alcune zone dell'Appennino e venti di Grecale rafforzano le condizioni meteorologiche nella regione. Le previsioni indicano un ritorno di temperature basse e precipitazioni nevose in aree collinari e montane, mentre le aree urbane rimangono meno interessate. La protezione civile ha attivato le misure di sicurezza previste per questa situazione.

Un inatteso ritorno a condizioni prettamente invernali è pronto a investire il territorio fiorentino e le zone limitrofe in queste ultime ore di marzo. La Sala Operativa della Protezione Civile, in stretto coordinamento con l’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, ha emesso un bollettino di allerta meteo con codice giallo per far fronte a una doppia perturbazione caratterizzata da precipitazioni nevose e forti raffiche. La prima fase di questa ondata di maltempo si concretizzerà a partire dalla sera di oggi, lunedì 30 marzo. Le previsioni indicano l’arrivo di nevicate sparse che andranno a imbiancare l’arco appenninico a quote di montagna. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Colpo di coda dell’inverno nel Fiorentino: scatta l’allerta gialla per neve in Appennino e forte Grecale Articoli correlati Leggi anche: Colpo di coda dell'inverno, scatta l'allerta gialla Meteo, arriva il colpo di coda dell’inverno: attese abbondanti nevigate e forte vento sull’AppenninoL’anticipo di primavera che per settimane ha portato clima mite e giornate soleggiate, sta lasciando il passo all’ultimo colpo di coda dell’inverno.