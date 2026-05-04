La tragedia di viale dell' Appennino chi erano le giovani vittime La sorella di una delle studentesse lotta al Bufalini

Una tragedia si è consumata nella notte lungo viale dell'Appennino, dove un incidente stradale ha causato la morte di due giovani e ha lasciato una terza ragazza in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto poco prima delle 24 e ha coinvolto tre studentesse. La sorella di una di loro sta combattendo tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini.

Un risveglio drammatico per la città. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 23:30 di domenica lungo il tratto cittadino di viale dell'Appennino è pesantissimo: due giovani vite spezzate e una terza ragazza in condizioni disperate. Le vittime sono Caterina Romualdi, 23 anni di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Testacoda e schianto contro un platano, tragica notte in viale dell'Appennino: morte due studentesse universitarie Elisa Zanca e Mithum Kuranage, giovani vite spezzate sulla strada: chi erano le vittime del terribile incidente in motoLocate Triulzi (Milano), 21 marzo 2026 – “Siamo andati tutti quanti a ballare insieme. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragico scontro frontale, perde la vita una 67enne. Tra i feriti anche due bimbi; Marathon dell’Appennino, Cherchi vince a Casella nel 25 Aprile delle ruote grasse; Travolto mentre va al bar a piedi: muore sul colpo, l’auto finisce nei campi; Fiera Santa Zita e Giro dell’Appennino: disagi e modifiche alla viabilità. Tragedia nella notte a Forlì: auto si schianta contro un albero in Viale dell’AppenninoIl silenzio della tarda serata forlivese è stato bruscamente interrotto da un gravissimo sinistro stradale che si è consumato intorno alle ore 23:45 di ieri. Lungo Viale dell’Appennino, un’autovettura ... forli24ore.it Drammatico incidente mortale in viale dell'Appennino, morte due studentesseCondividi L1019216OO Foto da: Drammatico incidente mortale in viale dell'Appennino, morte due studentesse L1019249OO Foto da: Drammatico incidente mortale in viale dell'Appennino, morte due studentess ... forlitoday.it Forlì, il tragico incidente su viale dell’Appennino. La Renault Clio sulla quale viaggiavano le 3 ragazze è uscita di strada finendo la sua corsa contro un platano - facebook.com facebook