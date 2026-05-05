A Campodolcino, in provincia di Sondrio, una lite legata a questioni di denaro e debiti si è trasformata in uno scontro violento, portando alla morte di una persona e all'arresto di un sospettato. L'incidente è avvenuto nel corso di un diverbio iniziato con insulti e minacce, che si è concluso con un momento di estrema violenza. La vicenda si è conclusa con le forze dell'ordine che hanno fermato un individuo coinvolto.

Campodolcino (Sondrio) – Una lite per questione di soldi e soprattutto debiti. Dalle parole grosse alle mani addosso non è passato molto, e in quello splendido villino in legno e pietra nel verde di Gualdera il brutto scontro tra due uomini si è trasformato nel giro una manciata di concitatissimi secondi in una tragedia senza ritorno per Davide Acquistapace, imprenditore nel campo dell’edilizia di 64 anni. Pugni e spintoni del quarantanovenne che aveva di fronte, salito a Gualdera proprio per sistemare questioni legate a sospesi di natura economica, gli avrebbero procurato un arresto cardiocircolatorio fatale. I soccorsi e l’arresto A nulla...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dissidio per denaro, dalla lite allo scontro: un morto e un arresto

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