A Campodolcino, in provincia di Sondrio, una lite tra due uomini è degenerata in un'aggressione, con esito fatale per uno di loro. La polizia ha arrestato un uomo coinvolto nel confronto, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’episodio. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente, e sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dei fatti.

Campodolcino (Sondrio), 4 maggio 2026 – La discussione degenera in un’aggressione e la situazione finisce con un morto e un arresto. I Carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno fermato in flagranza un italiano di 49 anni, accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di un uomo di 64 anni. La lite. Tutto è successo nella serata di domenica 3 maggio, in località Gualdera di Campodolcino, in provincia di Sondrio. Il 49enne si è presentato a casa della vittima. Tra i due è sorto un acceso litigio, dovuto - è l'ipotesi degli investigatori - a precedenti dissidi di natura economica e altri futili motivi. L’aggressione. Ma in breve tempo la discussione è degenerata e sfociata in un’aggressione fisica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campodolcino, la lite sfocia in un’aggressione: morto un uomo. Un arresto

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