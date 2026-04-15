Minaccia e picchia madre e moglie per denaro | un arresto a Eboli

A Eboli, un giovane con precedenti è stato arrestato dopo aver minacciato e picchiato la madre e la moglie. La polizia è intervenuta in seguito alle denunce delle due donne, che hanno riferito di aver subito violenze e richieste continue di denaro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e portato in custodia. Le autorità stanno approfondendo le indagini sui fatti.

E' stato arrestato ad Eboli, un giovane con precedenti che era solito minacciare e malmenare moglie e madre, per richieste di denaro. A metterlo in manette, ieri mattina, i carabinieri a cui le due vittime hanno denunciato tutto. Ora il giovane è in carcere. .🔗 Leggi su Salernotoday.it

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