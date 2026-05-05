Dopo quasi vent’anni dall’uscita de Il diavolo veste Prada, l’attore Adrian Grenier ha ripercorso il suo ruolo di Nate, il fidanzato di Andy Sachs interpretata da Anne Hathaway. Nel corso di un’intervista, ha rivelato che il vero cattivo del film non era Miranda Priestly, come si era spesso pensato. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione tra i fan e gli appassionati della pellicola.

A quasi vent’anni dall’uscita de Il diavolo veste Prada, Adrian Grenier torna a parlare del suo Nate, il fidanzato cuoco di Andy Sachs interpretata da Anne Hathaway. E lo fa con un’ammissione che ribalta la percezione che molti spettatori avevano del personaggio: Nate non era il compagno comprensivo messo in secondo piano dalla carriera sfavillante della protagonista. Era lui il vero antagonista della storia, non Miranda Priestly. L’attore lo confessa apertamente in un’intervista a People, spiegando che ci ha messo anni per arrivarci. Quando ha iniziato a vedere i meme online che dipingevano Nate come il cattivo del film, è rimasto scioccato. Non ci aveva pensato, non durante le riprese né subito dopo, ma poi ha iniziato a rifletterci seriamente, a guardare il personaggio con occhi diversi, più maturi.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il Diavolo Veste Prada e un colpo di scena dopo 20 anni: “il vero cattivo non era Miranda”

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