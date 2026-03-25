Durante la lavorazione del sequel di un celebre film, una delle attrici ha chiesto che nel cast non ci fossero modelle con fisici estremamente magri. Questa richiesta è stata condivisa dalla collega attraverso un'intervista, raccontando che l’esperienza alle sfilate di moda di Milano ha portato a una richiesta precisa rivolta ai produttori del film.

Meryl Streep ha raccontato che assistere alle sfilate della moda milanese ha portato la sua co-protagonista a fare una richiesta specifica ai produttori del sequel. Anne Hathaway ha chiesto ai produttori del film Il Diavolo Veste Prada 2 di non coinvolgere nel sequel, in arrivo a maggio nelle sale di tutto il mondo, modelle magre in modo allarmante. A rivelarlo è stata la sua co-star Meryl Streep in una nuova intervista in cui ha parlato del suo ritorno nel mondo di Miranda, la direttrice di Runway. La richiesta di Hathaway ai produttori del sequel Per realizzare il nuovo capitolo della storia di Andy, l'aspirante giornalista che nel film cult si ritrovava alle prese con il mondo della moda, c'è stato il coinvolgimento di vari stilisti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Hathaway ha preteso che non ci fossero 'modelle scheletriche' in Il Diavolo veste Prada 2

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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Anne Hathaway ha preteso che non ci fossero 'modelle scheletriche' in Il Diavolo veste Prada 2Meryl Streep ha raccontato che assistere alle sfilate della moda milanese ha portato la sua co-protagonista a fare una richiesta specifica ai produttori del sequel. movieplayer.it

Anne Hathaway dice basta: il retroscena sulle modelle scheletriche de Il Diavolo veste Prada 2Meryl Streep ha spiegato che Anne Hathaway ha chiesto ai produttori di non mostrare modelle eccessivamente magre nell'atteso sequel del film. cinemaserietv.it