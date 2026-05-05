Il Cubone a San Giovanni è finalmente pronto | gestione al Comune per un anno poi si va a gara

Il rione di San Giovanni ha inaugurato ufficialmente la nuova grande palestra di viale Sanzio, dopo mesi di attesa. La gestione dell'impianto sarà affidata al Comune per un anno, dopodiché si procederà con una gara d'appalto per la gestione futura. L'apertura si è svolta questa mattina, con la presenza di residenti e rappresentanti locali, mentre l'intitolazione definitiva della struttura sarà decisa nei prossimi mesi.