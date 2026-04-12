Pavard Marsiglia si va verso l’addio | il francese pronto a tornare a Milano poi chissà! La situazione

Il difensore francese, attualmente a Marsiglia, sembra essere vicino all’addio alla squadra. Si parla di un suo possibile ritorno a Milano, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione sembra in evoluzione e diverse opzioni potrebbero essere prese in considerazione per il suo futuro. La decisione definitiva non è stata ancora comunicata, lasciando aperte diverse possibilità.

di Paolo Moramarco Pavard Marsiglia, si va verso l’addio: il francese pronto a tornare a Milano, poi sarà tutto da decidere! Diverse soluzioni plausibili nel suo futuro. Il futuro di Benjamin Pavard, difensore francese classe 1996 e campione del mondo nel 2018, appare sempre più lontano sia dall’ Olympique Marsiglia che dall’ Inter. Nonostante una stagione complicata in Francia, il giocatore resta un profilo molto considerato sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Jeunes Footeux, il club marsigliese non sarebbe intenzionato a riscattare il cartellino del difensore, mentre anche l’ Inter non avrebbe in programma di reintegrarlo nel proprio progetto tecnico guidato da Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Marsiglia, si va verso l’addio: il francese pronto a tornare a Milano, poi chissà! La situazione Leggi anche: De Zerbi-Marsiglia, futuro in bilico: per la stampa francese si va verso le dimisssioni Leggi anche: L'Inter, Pavard e il rischio boomerang: la situazione tra i nerazzurri e il Marsiglia si complica