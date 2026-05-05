Il CTA ricorda che Amrabat avrebbe dovuto essere espulso nella partita tra Betis e Oviedo de La Cartuja

Il Centro Tecnico Arbitrale ha ricordato che durante la partita tra Betis e Oviedo, giocata a La Cartuja, Amrabat avrebbe dovuto essere espulso. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore da Marca, quotidiano sportivo spagnolo. La questione riguarda un episodio controverso avvenuto durante l'incontro, che ha sollevato discussioni tra gli addetti ai lavori. La decisione dell'arbitro in quella circostanza è stata oggetto di analisi.

2026-05-05 19:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Lui Comitato Tecnico dei Giudici (CTA) sono intervenuti questo pomeriggio sul loro programma settimanale ‘ Tempo di revisione ‘ sulla controversa giocata della partita che ha affrontato domenica scorsa nel Stadio La Cartuja A Betis E Oviedo. E lo ha fatto per spiegare che la decisione presa dall’arbitro della partita, Agnello Vega e il suo assistente nella sala arbitrale video, Gonzalez francese non era quello corretto in quanto avrebbero dovuto mostrare il cartellino rosso ad Amrabat. Con il punteggio di 1-0, il centrocampista del Betic ha abbattuto il limite della linea di fondo Tiago calciatore Oviedo.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Real Betis-Siviglia (domenica 01 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. El Gran Derbi nella cornice de la CartujaNel tardo pomeriggio di domenica andrà in scena una delle partite più attese e appassionanti di tutta la stagione: El Gran Derbi, un nuovo capitolo... Leggi anche: Trump irride Bin Salman: “Non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il c***, invece ora deve essere gentile con me”