Durante una dichiarazione pubblica, un ex presidente degli Stati Uniti ha fatto commenti ironici nei confronti di un altro leader internazionale. Ha affermato che quest'ultimo non immaginava di dover mostrare rispetto nei suoi confronti, ritenendo che sarebbe stato considerato un presidente americano fallito con un paese in difficoltà. Le parole sono state pronunciate in un contesto di critica e sfida.

“Non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il culo, non lo pensava proprio. Pensava che sarei stato un altro presidente americano perdente, con un paese in declino. Ma ora deve essere gentile con me. Ditegli di essere gentile con me”. Lo ha detto Donald Trump a un convegno del Future Investment Initiative (organizzazione gestita dal principale fondo sovrano dell’Arabia Saudita), a Miami, riferendosi a Mo?ammad Bin Salman e parlando della guerra in Iran. “Poco tempo fa eravamo insieme” ha aggiunto Trump, “lui mi ha guardato e mi ha detto: ‘Sai, è incredibile, un anno fa eravate un Paese morto, ora siete il Paese più in voga ( hottest ) del mondo’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump irride Bin Salman: “Non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il c***, invece ora deve essere gentile con me”

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