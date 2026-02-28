Real Betis-Siviglia domenica 01 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici El Gran Derbi nella cornice de la Cartuja

Domenica 1 marzo 2026 alle 18:30 si disputerà il match tra Real Betis e Siviglia, noto come El Gran Derbi, nella cornice dello stadio La Cartuja. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote scommesse sono state aggiornate. La partita rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio.

Nel tardo pomeriggio di domenica andrà in scena una delle partite più attese e appassionanti di tutta la stagione: El Gran Derbi, un nuovo capitolo dell'eterna rivalità tra Real Betis e Siviglia. In questo periodo storico le cose sono un po' diverse da qualche anno fa: i Verdiblancos sono più forti, frequentano platee europee e.