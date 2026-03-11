Taurianova il caso della famiglia del bosco arriva nell' aula del consiglio comunale

A Taurianova, il caso della famiglia del bosco è stato discusso durante una seduta del consiglio comunale. Nello Stranges, consigliere di maggioranza e capogruppo di Forza Italia, ha presentato una mozione riguardante la situazione di alcuni bambini coinvolti. La questione è attualmente all’attenzione del tribunale, ma è stata oggetto di confronto tra i membri dell’assemblea locale.

La storia della famiglia del bosco approda nel consiglio comunale di Taurianova. Nello Stranges, consigliere di maggioranza e capogruppo di Forza Italia, nella seduta di ieri ha presentato una mozione dedicata al caso che vede coinvolti alcuni bambini e che oggi è all’attenzione del tribunale per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Bagnoli, ordine del giorno del Consiglio comunale su bonifica, rigenerazione e ruolo dell’AulaTempo di lettura: 2 minutiAl termine della seduta monotematica dedicata al rigenerazione di Bagnoli, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un... Tutti gli aggiornamenti su Taurianova il caso della famiglia del... Temi più discussi: Taurianova prepara l’ottava Infiorata e sceglie il racconto del genio italiano · ilreggino.it; Disabilità a scuola, il Comune di Taurianova potenzia il servizio degli assistenti educativi; Tragedia sulla Statale 111: ritrovata la famiglia di Hassan El Kandoudi; No.S.S. – Non Siete Soli: a Taurianova una rete per la prevenzione e la fiducia. Taurianova solleva il dibattito nazionale sulla Famiglia nel Bosco: è giusto separare i bambini dalle loro famiglie per proteggerli?Il capogruppo di Forza Italia Nello Stranges chiede un approfondimento sulla tutela dei bambini e sulla gestione delle separazioni familiari, sollecitando una revisione del caso a livello nazionale ... strettoweb.com Taurianova, il dottore va in pensione: Servizi ridotti a due giorni alla settimanaTaurianova, il dottore va in pensione: Servizi ridotti a due giorni alla settimana. Il caso del Centro di salute mentale di Taurianova. quotidianodelsud.it Taurianova solleva il dibattito nazionale sulla Famiglia nel Bosco: è giusto separare i bambini dalle loro famiglie per proteggerli - facebook.com facebook