Il pomeriggio gratuito organizzato a Firenze il 5 maggio 2026 si rivolge a coloro che sono coinvolti nella gestione e nella direzione di imprese. L'evento invita i partecipanti a confrontarsi su temi legati alla leadership e alle prospettive future, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento per chi si trova a prendere decisioni quotidianamente. La giornata è dedicata a professionisti, imprenditori e manager interessati a condividere esperienze e riflessioni.

Firenze, 5 maggio 2026 - Un appuntamento pensato per chi ogni giorno costruisce, guida e prende decisioni. Giovedì 14 maggio alle 16, le Murate Idea Park di Firenze ospiteranno “Il Coraggio di Fare Impresa – Leadership e sostenibilità per il futuro”, primo evento gratuito promosso da HC Coaching Consulting in collaborazione con Grant Thornton. L’iniziativa si rivolge a imprenditori, manager, professionisti e founder di startup, ma anche a chiunque lavori con le persone e voglia rafforzare le proprie competenze di leadership. Il programma prevede una tavola rotonda con ospiti di alto profilo del panorama toscano e nazionale, chiamati a raccontare esperienze concrete, decisioni difficili e percorsi di trasformazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il coraggio di fare impresa”: pomeriggio gratuito tra leadership e futuro

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