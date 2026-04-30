Il coraggio di fare impresa leadership e sostenibilità per il futuro

Si è svolto un evento gratuito organizzato da HC Coaching Consulting rivolto alle imprese toscane, con il supporto di Grant Thornton. L’iniziativa ha affrontato temi di leadership e sostenibilità, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide attuali nel contesto imprenditoriale. Durante l’incontro sono state presentate strategie e approcci per guidare le imprese verso un futuro più sostenibile e resiliente.

"IL CORAGGIO DI FARE IMPRESA" Leadership e sostenibilità per il futuroIl primo grande evento gratuito di HC Coaching Consulting per il tessuto imprenditoriale toscanoIn collaborazione con Grant ThorntonFare impresa oggi è una sfida reale. Le tensioni geopolitiche, le trasformazioni sociali, i.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Quando il mondo diventa impresa: Antonio Cerciello

Notizie correlate

La sostenibilità biologica della leadership: burn-out e infiammazione silente nelle responsabilità decisionali apicaliNegli ultimi anni la riflessione sulla responsabilità decisionale si è concentrata soprattutto su modelli organizzativi, competenze strategiche e...

Atalanta in estasi, che festa in spogliatoio dopo l’impresa col Dortmund! E Palladino elogia il coraggio di Krstovic: il retroscena sul discorso alla squadraCalciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bungaro: Fare musica significa avere il coraggio di rimettersi in gioco; Nadia Melliti: Non c’è nulla di male nell’amare qualcuno. Ho visto persone trovare il coraggio di fare coming out grazie al nostro film. La mia generazione riconosce le ingiustizie e non le accetta più. È questo che fa paura; Demenza senile e il coraggio di non essere eroi nel libro di Matteo Poggi; Sono diventato adulto solo a 43 anni, quando ho avuto il coraggio di ribellarmi ai genitori.

Nadia Melliti: «Non c’è nulla di male nell’amare qualcuno. Ho visto persone trovare il coraggio di fare coming out grazie al nostro film. La mia generazione riconosce le ...In La più piccola, Nadia Melliti - 23 anni e Miglior Attrice del Festival di Cannes 2025 - porta in scena un percorso che le somiglia da vicino. Tra famiglia, identità e libertà, racconta cosa signifi ... vanityfair.it

Il discorso ai 254 allievi. Il ministro Crosetto: Qui trovate il coraggio di fare scelte difficiliOggi è un giorno speciale. Avete deciso di mettere il bene della collettività davanti al vostro. È una scelta che richiede coraggio, che non riguarda soltanto voi, ma anche le vostre famiglie. La cosa ... ilrestodelcarlino.it

"Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio.“ Tucidide - facebook.com facebook

Ci vuole un coraggio fuori dal comune: dopo anni di politiche sistematicamente rivolte a colpire chi lavora, Giorgia Meloni si presenta ora in conferenza stampa per dare lezioni sul "salario giusto". Giusto per chi Non certo per i lavoratori sottopagati x.com