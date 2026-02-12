600 mila euro dal PNRR al Museo del Prosciutto di Parma ma la filiera affonda negli scandali
Il Museo del Prosciutto di Parma a Langhirano ottiene 600 mila euro dal PNRR, ma la decisione alimenta dubbi a causa di problemi recenti nella stessa filiera. La somma arriva in un momento in cui le aziende del settore sono al centro di inchieste per frodi e pratiche scorrette. La questione si fa più complessa considerando le indagini in corso e le accuse rivolte ad alcuni produttori locali.
Il progetto di aggiornamento del museo è stato presentato ufficialmente il 6 settembre 2025. L’obiettivo è raddoppiare gli spazi espositivi, creare percorsi immersivi, abbattere le barriere architettoniche e migliorare l’efficienza energetica. Tuttavia, una parte del nuovo allestimento sarà dedicata al Consorzio del Prosciutto di Parma, con spazi destinati a illustrare il ruolo e le attività di tutela del comparto. Questo ha fatto sorgere dubbi sull’opportunità di finanziare con fondi pubblici uno spazio che contribuisce alla narrazione reputazionale di un settore agroalimentare da 1,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Cibosia.it
