Torna a Milano lo Spettacolo della Salute 2026 con la sua 5ª edizione

A Milano si svolgerà la quinta edizione di “Lo Spettacolo della Salute” nel 2026. L’evento combina elementi di scienza, sport, psicologia e alimentazione con l’obiettivo di incentivare uno stile di vita più attivo e consapevole. La manifestazione si terrà nella città e coinvolgerà diverse iniziative rivolte al pubblico. La data dell’evento è stata annunciata e i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.

Milano si prepara ad accogliere la quinta edizione de “Lo Spettacolo della Salute”, il format che unisce scienza, sport, psicologia e alimentazione per promuovere uno stile di vita più attivo e consapevole. L’appuntamento è fissato per il 24 marzo 2026 al Teatro Nazionale. La salute non è una moda passeggera, ma una responsabilità culturale e sociale. Con questo spirito torna a Milano la quinta edizione de Lo Spettacolo della Salute 2026, il format ideato da Giorgio Leo e Vito Stolfi che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di persone tra Veneto e Lombardia. L’obiettivo è chiaro: combattere la sedentarietà e diffondere una cultura della salute basata su conoscenza, consapevolezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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