Il Comune ha annunciato il lancio del ‘Patto di solidarietà’, un'iniziativa recentemente presentata alla cittadinanza. La proposta segue il progetto ‘Un euro di solidarietà’, ideato nel 2013 dall’allora sindaco di Montepulciano. In quegli anni, il progetto attirò l’attenzione della stampa nazionale, che si interessò ai dettagli dell’idea. Attualmente, l’amministrazione comunale sta promuovendo nuove modalità di coinvolgimento della comunità su questo fronte.

Quando, nel 2013, l’allora sindaco di Montepulciano Andrea Rossi ideò il progetto ‘Un euro di solidarietà’, anche la grande informazione nazionale volle saperne di più. Nell’intuizione di Rossi c’era anzitutto la constatazione di quanto fosse ingente il movimento economico generato dai pasti consumati nelle sagre e negli eventi distribuiti sul calendario annuale; e poi ‘rovesciava’ l’abituale flusso di contributi che, invece che andare solo dalle istituzioni alle associazioni, in determinati casi tornava sotto forma di aiuto alla comunità. Il ‘ Patto di solidarietà ’ appena annunciato dal Comune di Montepulciano si riconosce nel percorso già felicemente sperimentato oltre un decennio fa, al quale apporta aggiornamenti e aggiustamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune lancia il ’Patto di solidarietà’

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