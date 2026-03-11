Delle Curti si candida a sindaco e lancia il patto con i cittadini

Raffaele Delle Curti, ex consigliere comunale, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Marcianise. In un messaggio rivolto ai cittadini, ha comunicato la sua intenzione di partecipare alle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura segna una novità nel panorama politico locale, con un impegno diretto verso la comunità.

L'ex consigliere comunale Raffaele Delle Curti rompe gli indugi e annuncia ai cittadini la decisione di candidarsi a sindaco di Marcianise. Il leader di Vivila ha rotto definitivamente con il centrosinistra, da cui si era dissociato quando si era deciso di proporre la candidatura all'ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

L'ex sindaco di Francavilla Luciani lancia il laboratorio civico aperto ai cittadini in vista delle elezioniIl progetto, lanciato online, si propone di creare uno spazio "di confronto stabile, capace di raccogliere idee, energie e competenze per costruire...

Sindaco si incontra con cittadini delle frazioni: confronto a Quarto e ValenzaniIl sindaco Maurizio Rasero, insieme al sicesindaco Stefania Morra e al consigliere delegato alle frazioni Piero Ferrero, ha avuto un incontro diretto...