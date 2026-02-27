Patto tra il Comune e un' associazione di residenti | Così rinascerà piazza Fonderia

Il Comune ha stipulato un accordo con un’associazione di residenti per la riqualificazione di piazza Fonderia, un’area del centro storico tra la Vucciria e la Cala. L’obiettivo è la cura dello spazio pubblico e il contrasto al degrado, che negli anni ha portato all’abbandono e all’uso improprio dell’area pedonale come parcheggio abusivo. L’intesa mira a migliorare la situazione e a restituire dignità alla piazza.

La Giunta ha autorizzato la stipula dell'accordo. Tra gli interventi previsti una nuova pavimentazione, la collocazione di panchine, la sistemazione del verde e un murale Un patto di collaborazione fra residenti e amministrazione per la cura e la riqualificazione di piazza Fonderia, angolo del centro storico incastonato fra la Vucciria e la Cala, spesso negli anni abbandonato al degrado e con un'area pedonale spesso violata e trasformata in parcheggio abusivo. La Giunta comunale ha autorizzato la stipula dell'accordo che dà attuazione al Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, approvato con delibera del Consiglio comunale nell'aprile 2023. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

