Patto tra il Comune e un' associazione di residenti | Così rinascerà piazza Fonderia

Da palermotoday.it 27 feb 2026

Il Comune ha stipulato un accordo con un’associazione di residenti per la riqualificazione di piazza Fonderia, un’area del centro storico tra la Vucciria e la Cala. L’obiettivo è la cura dello spazio pubblico e il contrasto al degrado, che negli anni ha portato all’abbandono e all’uso improprio dell’area pedonale come parcheggio abusivo. L’intesa mira a migliorare la situazione e a restituire dignità alla piazza.

La Giunta ha autorizzato la stipula dell'accordo. Tra gli interventi previsti una nuova pavimentazione, la collocazione di panchine, la sistemazione del verde e un murale Un patto di collaborazione fra residenti e amministrazione per la cura e la riqualificazione di piazza Fonderia, angolo del centro storico incastonato fra la Vucciria e la Cala, spesso negli anni abbandonato al degrado e con un'area pedonale spesso violata e trasformata in parcheggio abusivo. La Giunta comunale ha autorizzato la stipula dell'accordo che dà attuazione al Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, approvato con delibera del Consiglio comunale nell'aprile 2023. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

