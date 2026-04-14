. Questa sera, martedì 14 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Gatto e cardellino de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast. Trama. A Vigàta nell’arco di pochi giorni tre vecchiette vengono assalite da un ladro su una moto con il casco, che spara ma non riesce mai a uccidere. Il commissario scoprirà che sparava a salve solo per creare dei precedenti per uccidere poi veramente una ricca signora. Questa signora teneva molto a cuore il suo gatto e il cardellino, grazie ai quali il commissario scopre come sono in realtà andate le cose.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1Questa sera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio L’odore della notte de Il commissario Montalbano,...

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