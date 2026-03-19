La duchessa stava preparando il set per una nuova collaborazione del suo marchio di lifestyle, mentre i figli piccoli avevano altri progetti. A Montecito il confine tra lavoro e vita privata si fa sempre più sottile, soprattutto considerando che la madre è Meghan Markle. La scena si svolge in un contesto familiare, con la duchessa concentrata sui preparativi e i bambini presenti nelle vicinanze.

A Montecito il confine tra lavoro e vita privata si fa sempre più sottile, specialmente se la mamma si chiama Meghan Markle. Nell’ultimo video pubblicato per lanciare la nuova collaborazione del suo marchio As Ever, la duchessa di Sussex ha aperto le porte della sua villa californiana, ma a rubare la scena non sono stati i fiori o le tisane vendute a caro prezzo. Archie e Lilibet sono letteralmente sbucati nell’inquadratura, trasformando un set che doveva essere patinato in un momento di “spontaneo” caos familiare. «I piccoli aiutanti di mamma», ha scritto Meghan, mostrandosi in una versione decisamente meno istituzionale del solito. Tutte le foto di Archie Mountbatten-Windsor. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La duchessa era intenta nel preparare il set per una nuova collaborazione del suo brand di lifestyle. Ma i piccoli Sussex avevano altri piani...

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