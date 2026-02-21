L’attrice premio Oscar riscopre la sua vocazione artistica E racconta cosa significa essere donna libera e visibile dopo i 50 Confessando che le amiche di sua madre l’hanno invidiata per il suo ruolo in Marty Supreme Con Timothée Chalamet

Gwyneth Paltrow ha deciso di tornare a recitare, dopo aver dichiarato di aver lasciato il cinema per noia. La causa di questa scelta è stata la voglia di riscoprire la propria passione artistica e di vivere un ruolo significativo, soprattutto ora che ha superato i 50 anni. Durante un'intervista, ha raccontato come il ruolo in

G wyneth Paltrow aveva giurato di avere chiuso col cinema. Il mondo di Hollywood l'annoiava. Sì, ogni tanto ritornava sul set, ma per pochi giorni, e solo per rivedere i vecchi amici. Per esempio Wes Anderson e la sua cricca di eccentrici, Bill Murray, i fratelli Wilson, i Coppola. Tempo ed energie erano ormai tutte concentrate su Goop, il brand di wellness e lifestyle creato nel 2008, quel piccolo ed esclusivo mondo fatto di sottili piaceri, oggetti e prodotti singolari e curiosi, profumi, aromi e odori alla ricerca di nuove sensazioni che si era rapidamente trasformato in un solido business: nel 2020 Goop valeva già 250 milioni di dollari.