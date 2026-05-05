Il deejay Steve Aoki torna in Riviera e sarà protagonista di un evento a metà agosto presso la Villa delle Rose. La venue di Misano, nota nel panorama del divertimento notturno internazionale, si prepara a riprendere le attività con l'apertura della sua 32esima stagione, prevista per il 15 e 16 maggio. La stagione estiva promette numerosi appuntamenti, tra cui anche l’atteso ritorno del noto artista.

Sarà una grande stagione per la Villa delle rose. Il locale di Misano, simbolo dell’eleganza notturna e punto di riferimento del clubbing internazionale, si appresta a tornare in pista: inaugurerà ufficialmente la sua 32esima stagione il 15 e 16 maggio. Ma la notizia che sta facendo vibrare la Riviera è l’annuncio ufficiale dell’arrivo di un ospite internazionale nel cuore dell’estate: sabato 1 agosto in consolle arriva il ‘ciclone’ Steve Aoki. Il deejay statunitense-giapponese è un’autentica icona della cultura pop globale. Fondatore della Dim Mak Records, Aoki ha saputo riscrivere i codici dell’electro house, fondendo beat tellurici e un’attitudine hip-hop che lo ha reso unico nel panorama mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ciclone Steve Aoki torna in Riviera: ad agosto il deejay alla Villa delle rose

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