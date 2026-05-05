Il Centro sportivo italiano è sbarcato anche a Monza

A Monza è stata inaugurata una nuova sede operativa del Centro Sportivo Italiano, situata in via Lario 15, nel Rondo dei Pini. La cerimonia di apertura ha visto presenti rappresentanti dell’associazione e autorità locali. La struttura ospiterà le attività e le iniziative organizzate dal CSI nella zona, ampliando la presenza dell’associazione nel territorio. L’inaugurazione si è svolta nelle ultime ore, con un taglio del nastro ufficiale.

A Monza taglio del nastro della nuova sede operativa del Centro Sportivo Italiano. Il CSI ha trovato casa in via Lario 15 (Rondo dei Pini). Se la sede istituzionale resta in via Sant’Antonio 5 a Milano, casa storica del CSI dal 1944, il cambio della sede operativa, presente ormai da tempo nel.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Monza brilla anche fuori dal campo: al centro sportivo la sorpresa per i ragazzi de “Il Veliero” Leggi anche: A Monza cade anche l'ultimo italiano: Bellucci cede a Prizmic. Anche Collignon in finale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Matera: lo sport del Centro Sportivo Italiano partecipa ai festeggiamenti di San Giuseppe Artigiano. Il programma completo; Alpha League: così i ragazzi vivono il sogno della Serie A; Il Csi pavese compie 80 anni, in arrivo due giorni di iniziative; Tabellino partita CENTRO SPORTIVO GIOVANILE vs SALUS GERENZANO. Il Centro Sportivo Italiano di Trento compie 80 anniEra il 1945, la guerra era appena finita e c'era voglia di voltar pagina anche grazie allo sport. E così il 12 giugno un gruppo di amici fondò il comitato trentino del CSI, Centro sportivo Italiano. rainews.it Centro sportivo italiano: 80 anni di sport e passioneRoma ha ospitato la celebrazione per gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano (Csi), una giornata che ha intrecciato memoria, testimonianze e prospettive future. All’Auditorium Conciliazione si sono ... agensir.it Oggi pomeriggio sono stato ospite del Centro Sportivo Italiano Giovanni XXIII, insieme al presidente Santino Smedile. Una realtà che ogni giorno promuove lo sport come strumento educativo e sociale, soprattutto nei quartieri. Serve continuare a lavorare per r - facebook.com facebook