Il Monza ha organizzato una sorpresa presso il centro sportivo dedicata ai ragazzi del progetto “Il Veliero”. L’iniziativa si inserisce negli sforzi della società di rafforzare i legami con le comunità locali, andando oltre le attività sportive e coinvolgendo direttamente i giovani delle realtà sociali del territorio. L’evento si è svolto nel pomeriggio di oggi e ha visto la partecipazione di diversi volontari e membri del club.

Monza, 29 marzo 2026 – Non solo sport, non so solo campo e partite. Il Monza, come da storica volontà, cerca di creare solidi legami sociali con le numerose realtà extra-calcistiche del territorio. E quella odierna, è stata una domenica speciale al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. La squadra biancorossa e lo staff del tecnico Paolo Bianco hanno infatti ricevuto la visita dell’ Associazione “Il Veliero Monza”. Cos’è “Il Veliero”. Il Veliero nasce a Monza nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi diversamente abili, con l’intento di organizzare e promuovere la costituzione di un laboratorio teatrale permanente e di una compagnia itinerante che operino nel campo della disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Monza brilla anche fuori dal campo: al centro sportivo la sorpresa per i ragazzi de “Il Veliero”

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