A Monza cade anche l' ultimo italiano | Bellucci cede a Prizmic Anche Collignon in finale

A Monza si conclude l’eliminazione dell’ultimo tennista italiano nel torneo. Dopo un buon avvio, Bellucci ha perso il primo set al tie-break e nel secondo ha ceduto 6-4, lasciando strada al croato Prizmic. In finale, il croato affronterà il belga, che ha superato il suo avversario nelle semifinali. La giornata ha visto anche Collignon qualificarsi per la finale, completando così il quadro delle ultime sfide del torneo.

Finisce l’avventura degli italiani al Challenger 125 di Monza. L’ultimo rimasto, dopo la vittoria nel derby di quarti su Stefano Travaglia, era Mattia Bellucci. L’azzurro, terza testa di serie del tabellone e protagonista di un ottimo livello di tennis durante la settimana, non è riuscito a rimanere costante anche al penultimo atto, arrendendosi a Dino Prizmic. 7-6(1) 6-4 il punteggio finale a favore del giovane croato, n.7 del tabellone, che da lunedì sarà almeno n.87 del mondo, entrando per la prima volta in top 100. Affronterà in finale Raphael Collignon, prima forza del seeding e campione in carica, vincitore ancor più nettamente su Martin Landaluce per 6-1 6-4.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Monza cade anche l'ultimo italiano: Bellucci cede a Prizmic. Anche Collignon in finale Challenger Monza, Bellucci in semifinale trova Prizmic“Punto a trovare costanza e vincere tanto anche sulla terra, può aiutarmi a raggiungere l’obiettivo stagionale di chiudere in top 50”, aveva... Atkinsons monza open. Bellucci si prende il derby azzurro. Troverà Prizmic nelle semifinaliHa impiegato 2h40’, Mattia Bellucci, per venire a capo di Stefano Travaglia nei quarti di finale dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26 che...