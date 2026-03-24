Il 24 marzo di Silvio Berlusconi | quarant’anni fa il Cavaliere diventava presidente del Milan

Il 24 marzo 1986, Silvio Berlusconi è stato nominato presidente del Milan. Quarant’anni dopo, questa data rappresenta un traguardo importante nella storia del club. La nomina ha segnato l’inizio di un’epoca durante la quale l’imprenditore ha mantenuto il ruolo di presidente, influenzando la gestione e le prestazioni della squadra nel corso degli anni.

Il 24 marzo non è una data qualsiasi per il popolo rossonero. Quarant’anni fa, nel 1986, Silvio Berlusconi diventava ufficialmente il ventunesimo presidente del Milan, dando inizio a un’epoca destinata a entrare nella storia non solo del club, ma del calcio mondiale. Un percorso lungo 37 anni, fatto di intuizioni, rivoluzioni e soprattutto vittorie: 29 trofei in 31 anni, numeri che lo rendono il presidente più vincente nella storia del calcio italiano. Quando Berlusconi rileva il Milan, il club è sull’orlo del fallimento. La crisi economica del 1985 aveva messo in ginocchio la società, ma la lunga trattativa con Giussy Farina cambia tutto. Il 10 febbraio 1986 Paolo, fratello di Silvio, annuncia: “Abbiamo preso il Milan”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il 24 marzo di Silvio Berlusconi: quarant’anni fa il Cavaliere diventava presidente del Milan Articoli correlati Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosseIl 10 febbraio del 1986 - quarant’anni fa - Silvio Berlusconi (1936-2023) comprava il Milan. Milan, quarant’anni dall’acquisto di Berlusconi: l’era che ha reso grande il DiavoloL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un'approfondimento sul Milan di Berlusconi. Tutti gli aggiornamenti su Silvio Berlusconi Temi più discussi: TG5: Pier Silvio Berlusconi e il referendum sulla giustizia Video; Storie della Tv; Il caimano compie vent’anni: un film su Berlusconi e sulla fine di un amore; L’analisi dei flussi al referendum: urne piene come alle politiche e anche a destra c’è chi dice no. Pier Silvio Berlusconi presenta le novità di Mediaset: arriva Giorgio Panariello, poi Super Karaoke e Viola come il Mare 3Nel corso dell'ultima conferenza stampa a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi presente le novità di Mediaset. msn.com Pier Silvio Berlusconi: risultati record per MFE e strategie di espansione europeaIl manager guida il gruppo nato dall’evoluzione di Mediaset, con l’obiettivo di costruire una media company paneuropea competitiva su scala internazionale. msn.com Ad Arcore vince il No. Nel Comune che fu il cuore del regno di Silvio Berlusconi, evocato costantemente nella campagna elettorale del referendum come il padre politico della riforma della giustizia bocciata dall’elettorato, la suggestione storica consegnata dal - facebook.com facebook Ad Arcore vince il No. Nel Comune che fu il cuore del regno di Silvio Berlusconi, evocato costantemente nella campagna elettorale del referendum come il padre politico della riforma della giustizia bocciata dall’elettorato, la suggestione storica consegnata dal x.com