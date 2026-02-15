La Procura vaglia le chat dei sanitari Il dem De Pascale corre a difenderli

La Procura di Ravenna sta esaminando le conversazioni sui social dei professionisti sanitari coinvolti nell’indagine, mentre il deputato Dem De Pascale interviene per difenderli, criticando le dichiarazioni dei ministri considerale troppo affrettate. Il sindaco del Pd, anch’egli vicino agli indagati, commenta che alcune parole dei ministri sono state pronunciate senza riflettere bene sulle conseguenze. Nel frattempo, nei messaggi dei medici emergono termini come “stranieri irregolari”, “rimpatrio”, “Cpr”, “inidoneità”, “certificato”, “parere negativo”, “patologie acute” e “patologie

Pure il sindaco di Ravenna, del Pd, vicino agli indagati: «Dai ministri parole incaute». «Stranieri irregolari», «rimpatrio», «Cpr», «inidoneità», «certificato», «parere negativo», «patologie acute», «patologie croniche». L'elenco di target da ricercare all'interno del materiale digitale sequestrato ai sei medici del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ferrara, indagati per falso ideologico continuato in concorso, è ampio.