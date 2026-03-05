Lodi sbarra di ferro sfonda la cabina del treno in corsa | il caso arriva in Parlamento

Un sbarre di ferro ha sfondato la cabina di guida di un treno in corsa a Tavazzano con Villavesco, causando il ferimento di un capotreno. L’incidente si è verificato il 5 marzo 2026 e ha portato alla paralisi delle linee ferroviarie per diverse ore. Il fatto ha attirato l’attenzione di parlamentari e autorità, che hanno avviato un’indagine sulla vicenda.

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 5 marzo 2026 – Un oggetto metallico che sfonda la cabina di guida, un capotreno ferito, linee paralizzate per ore. È l'episodio avvenuto la sera del 2 marzo 2026, lungo la linea convenzionale Milano–Lodi–Piacenza–Bologna, all'altezza della stazione di Tavazzano con Villavesco, a riaccendere i riflettori sulla tenuta del sistema ferroviario lombardo. A intervenire è Valentina Barzotti, deputata del Movimento 5 Stelle, che annuncia il deposito di un'interrogazione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Abbiamo depositato un'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per denunciare la situazione di gravissima crisi, che interessa il sistema ferroviario italiano, con particolare riferimento alle tratte lombarde, utilizzate ogni giorno da migliaia di pendolari.

Sbarra sfonda la cabina del regionale. Choc e amarezza tra i pendolari: "Venga fatta piena chiarezza"TAVAZZANO (Lodi) Choc e amarezza, dopo la serata da incubo che hanno vissuto lunedì migliaia di pendolari lodigiani.

Spranga di ferro nella cabina del treno, la versione di Rfi: "Detriti sollevati dal passaggio dell’altro convoglio"Tavazzano con Villavesco (Lodi), 3 marzo 2026 – “Uno dei due treni in transito, sulla linea Milano-Piacenza, che si sono incrociati, è stato colpito...

