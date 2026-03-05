Lodi sbarra di ferro sfonda la cabina del treno in corsa | il caso arriva in Parlamento

Da ilgiorno.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sbarre di ferro ha sfondato la cabina di guida di un treno in corsa a Tavazzano con Villavesco, causando il ferimento di un capotreno. L’incidente si è verificato il 5 marzo 2026 e ha portato alla paralisi delle linee ferroviarie per diverse ore. Il fatto ha attirato l’attenzione di parlamentari e autorità, che hanno avviato un’indagine sulla vicenda.

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 5 marzo 2026 – Un oggetto metallico che sfonda la cabina di guida, un capotreno ferito, linee paralizzate per ore. È l’episodio avvenuto la sera del 2 marzo 2026, lungo la linea convenzionale Milano–Lodi–Piacenza–Bologna, all’altezza della stazione di Tavazzano con Villavesco, a riaccendere i riflettori sulla tenuta del sistema ferroviario lombardo. A intervenire è Valentina Barzotti, deputata del Movimento 5 Stelle, che annuncia il deposito di un’interrogazione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Abbiamo depositato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per denunciare la situazione di gravissima crisi, che interessa il sistema ferroviario italiano, con particolare riferimento alle tratte lombarde, utilizzate ogni giorno da migliaia di pendolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lodi sbarra di ferro sfonda la cabina del treno in corsa il caso arriva in parlamento
© Ilgiorno.it - Lodi, sbarra di ferro sfonda la cabina del treno in corsa: il caso arriva in Parlamento

Sbarra sfonda la cabina del regionale. Choc e amarezza tra i pendolari: "Venga fatta piena chiarezza"TAVAZZANO (Lodi) Choc e amarezza, dopo la serata da incubo che hanno vissuto lunedì migliaia di pendolari lodigiani.

Spranga di ferro nella cabina del treno, la versione di Rfi: "Detriti sollevati dal passaggio dell’altro convoglio"Tavazzano con Villavesco (Lodi), 3 marzo 2026 – “Uno dei due treni in transito, sulla linea Milano-Piacenza, che si sono incrociati, è stato colpito...

Contenuti utili per approfondire Lodi sbarra di ferro sfonda la cabina....

Temi più discussi: Spranga di ferro nella cabina del treno, la versione di Trenitalia: Detriti sollevati dal passaggio dell’altro convoglio; Sbarra di ferro sfonda la cabina del treno Milano-Lodi-Cremona-Mantova: feriti macchinista e capotreno; Sbarra di ferro sfonda la cabina del treno 2178: feriti macchinista e capotreno; Finestrino della cabina del treno sfondato da una sbarra di ferro: feriti macchinista e capotreno.

lodi sbarra di ferroSbarra sfonda la cabina del regionale. Choc e amarezza tra i pendolari: Venga fatta piena chiarezzaTavazzano con Villavesco, lunedì sera l’incidente in cui sono rimasti feriti macchinista e capotreno. L’azienda: convoglio colpito da detriti. Resta l’ipotesi che il pezzo si sia staccato da un Interc ... msn.com

lodi sbarra di ferroSpranga di ferro nella cabina del treno, la versione di Rfi: Detriti sollevati dal passaggio dell’altro convoglioDue mezzi si sono incrociati sulla linea Milano-Piacenza, all’altezza di Tavazzano con Villavesco. I viaggiatori bloccati per un’ora e mezza sui binari ... ilgiorno.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.