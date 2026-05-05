Il 5 maggio 2026 si sono diffuse notizie riguardo a un incidente aereo in Cina che ha coinvolto il volo 5735 di una compagnia aerea nazionale. Secondo quanto riportato, i motori sono stati spenti manualmente e l’autopilota disattivato prima dell’incidente. Le autorità cinesi avrebbero mantenuto un muro di silenzio sul caso per circa quattro anni, senza fornire dettagli ufficiali sulla dinamica dell’accaduto.

Pechino, 5 maggio 2026 – Choc nel mondo dell’aviazione civile: le autorità cinesi avrebbero deliberatamente occultato per quattro anni la verità dietro il tragico schianto del volo China Eastern Airlines 5735. Secondo quanto emerso da un’indagine statunitense condotta dal National Transportation Safety Board (Ntsb), il Boeing 737, che il 21 marzo 2022 si schiantò contro una montagna nel Guangxi uccidendo tutte le 132 persone a bordo, non fu vittima di un guasto tecnico, ma fu fatto precipitare intenzionalmente da un pilota. I nuovi dati, resi pubblici dopo la decodifica delle scatole nere avvenuta negli Stati Uniti, tracciano un quadro agghiacciante degli ultimi istanti di volo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso dell’aereo caduto in Cina: i motori spenti manualmente e l’autopilota disattivato. Quel muro di silenzio di Pechino sul volo 5735

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