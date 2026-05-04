A oltre quattro anni dall’incidente in Cina di un aereo Boeing 737-800 della China Eastern Airlines, nuovi dettagli emergono sulla causa dell’incidente. Secondo fonti ufficiali, i motori dell’aereo furono spenti durante il volo, confermando le prime ipotesi sugli eventi che portarono allo schianto da circa 8.000 metri di altezza. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

A più di quattro anni di distanza dallo schianto in Cina del Boeing 737-800 della China Eastern Airlines da un’altezza di circa 8.800 metri, nuovi dati sembrano indicare che qualcuno nella cabina di pilotaggio abbia intenzionalmente spento i motori del velivolo, interrompendo l’afflusso di carburante. Lo schianto del marzo 2022 causò 132 morti. L’ incidente del 21 marzo 2022 coinvolse il volo MU5735, che era in viaggio verso Guangzhou, quando precipitò nella regione del Guangxi, uccidendo tutti le 132 persone a bordo. I dati diffusi dal National Transportation Safety Board (NTSB) statunitense, mostrano che gli interruttori del carburante di entrambi i motori furono spenti simultaneamente prima che il Boeing 737-800 precipitasse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, incidente aereo China Eastern del 2022: “I motori furono spenti”

Incidente aereo, documenti rivelano cosa è accaduto: «Motori spenti e cloche spinta in giù»

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