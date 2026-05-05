Il Partito democratico ha richiesto alla Commissione europea chiarimenti riguardo alla presenza di ex agenti della CIA all’interno di un ufficio elettorale di Meta. La richiesta si basa su notizie riguardanti il coinvolgimento di queste persone in attività legate alle elezioni. La questione riguarda la presenza di figure con un passato nel servizio di intelligence all’interno di un’organizzazione tecnologica coinvolta in questioni di natura politica.

Il Partito democratico ha chiesto alla Commissione europea chiarimenti sulla presenza di ex membri della Cia negli Election Operations Center di Meta, struttura attivata dall’azienda di Mark Zuckerberg in occasione delle varie tornate elettorali per monitorare contenuti, campagne e flussi informativi. Meta ha attivato questo ufficio in occasione delle Europee del 2024. Meta, ad esempio, ha attivato questa struttura in occasione delle Europee del 2024, anche in Italia. Sandro Ruotolo e Nicola Zingaretti, annunciando un’ interrogazione al Parlamento europeo, hanno chiesto: «È accettabile che i flussi informativi durante le elezioni europee possano essere influenzati da strutture opache gestite da piattaforme private, nelle quali operano figure con un passato nei servizi di intelligence di Paesi terzi?».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il caso degli ex agenti della Cia nell’ufficio elettorale di Meta

“Arizona Governor in BIG Trouble!” - FBI's SECRET Operation Yields SUSPISIOUS 2020 Voter Info

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