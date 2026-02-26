Rifiuto di lavorare nell’ufficio freddo scatta il licenziamento? Il caso in tribunale

Un dipendente si rifiuta di lavorare in un ambiente considerato troppo freddo, portando alla sua eventuale sospensione. La questione riguarda i limiti tra il diritto al rispetto delle condizioni di lavoro e le esigenze dell’azienda. La vicenda si svolge in tribunale, dove si discutono le modalità e i limiti delle scelte del datore di lavoro e le eventuali conseguenze.

Un dipendente ha sempre diritto a lavorare in un ambiente sicuro e rispettoso della propria salute e dignità. Se queste condizioni mancano, può rifiutarsi di svolgere la prestazione senza che ciò giustifichi un licenziamento. Non solo. Se il datore di lavoro reagisce espellendo il lavoratore, il recesso può essere dichiarato ritorsivo e, quindi, nullo con conseguente reintegra. Vediamo che cosa significa in concreto, considerando i chiarimenti offerti dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31452026. Doppio licenziamento per assenza: il caso Una lavoratrice, una impiegata amministrativa, era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo.