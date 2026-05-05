Il caso ’Antenne’ a Muraglia | il Pd replica a Baldelli

Nel quartiere di Muraglia si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità sui progetti che potrebbero influenzare l’area. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti politici, che hanno discusso delle iniziative in programma e delle modalità di coinvolgimento della popolazione. La riunione si inserisce nel contesto di un confronto più ampio tra amministrazione e residenti sulla pianificazione urbana.

Un incontro aperto alla cittadinanza per "avviare un percorso di partecipazione attiva su ogni progetto destinato ad impattare sul quartiere". Così il circolo Pd di Muraglia interviene nel dibattito che riguarda le trasformazioni urbanistiche che impatteranno nella zona, riferendosi in particolare alle installazioni delle nuove antenne per la telefonia mobile (foto d’archivio). "L’unico obiettivo – spiega il circolo in una nota – è fare il bene della comunità, al di là delle appartenenze politiche. Respingo con forza le critiche che vorrebbero un’amministrazione comunale intenta a operare senza informare i cittadini. Esiste una logica dei ruoli che non può essere ignorata: un circolo territoriale o un consiglio di quartiere non hanno poteri decisionali su temi di esclusiva competenza regionale o comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso ’Antenne’ a Muraglia: il Pd replica a Baldelli Notizie correlate Antenne a ridosso di abitazioni e villaggi turistici: scoppia il caso salute in CalabriaNICOTERA (VV) – L’installazione di antenne per telecomunicazioni in aree abitate e turistiche accende il dibattito nazionale sulla tutela della... Teatro della Società, il PD replica: "È aperto, sicuro e funziona. Il resto è polemica elettorale"Dopo otto anni di chiusura, il Teatro della Società è finalmente tornato a vivere. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Antenne a ridosso di abitazioni e villaggi turistici: scoppia il caso salute in Calabria; Il caso ’Antenne’ a Muraglia: il Pd replica a Baldelli; Celio, rimossa l’antenna più contestata di Roma: un obelisco che svettava a pochi metri dal Colosseo; Antenne 5G nel quartiere Abba, in 300 chiedono alla Loggia di intervenire. Antenne a ridosso di abitazioni e villaggi turistici: scoppia il caso salute in CalabriaNICOTERA (VV) – L’installazione di antenne per telecomunicazioni in aree abitate e turistiche accende il dibattito nazionale sulla tutela della salute ... laprimapagina.it Maxi antenna a Firenze, il caso finisce sul Times: Camera con vista su un brutto ripetitore 5GLa vicenda è approdata sulle pagine del quotidiano britannico The Times, che ha dedicato un approfondimento al tema ... gonews.it Antenne 5G nel quartiere Abba, in 300 chiedono alla Loggia di intervenire - facebook.com facebook