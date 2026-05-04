Antenne a ridosso di abitazioni e villaggi turistici | scoppia il caso salute in Calabria

Nell’area di Nicotera, in Calabria, si sono verificati recenti interventi di installazione di antenne per telecomunicazioni vicino a zone residenziali e villaggi turistici. Questa situazione ha suscitato un acceso dibattito pubblico sulla questione, portando l’attenzione sulla presenza di queste strutture nelle vicinanze di abitazioni e aree frequentate da turisti. La vicenda ha attirato l’interesse di media e autorità locali, che stanno monitorando la situazione.

NICOTERA (VV) – L’installazione di antenne per telecomunicazioni in aree abitate e turistiche accende il dibattito nazionale sulla tutela della salute pubblica. A sollevare il caso è Enzo Comerci, esponente del movimento Indipendenza oggi confluito in Futuro Nazionale e portavoce dell’Opposizione Civica, che denuncia quanto avvenuto tra Comerconi e Nicotera. Secondo Comerci, negli ultimi mesi sarebbero state installate nuove infrastrutture elettromagnetiche “a ridosso di comunità e strutture ricettive”, senza un adeguato coinvolgimento della popolazione. Un’antenna, in particolare, sarebbe comparsa nei pressi del centro abitato di Comerconi già nell’ottobre scorso, mentre un’altra sarebbe stata collocata recentemente davanti all’ingresso di un noto villaggio turistico della zona.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Antenne a ridosso di abitazioni e villaggi turistici: scoppia il caso salute in Calabria Notizie correlate 15 villaggi turistici per famiglie all inclusive in Italia per il 2026I villaggi all inclusive in Italia sono l'ideale per chi desidera una vacanza senza pensieri, con animazione, spazi verdi, piscine e una ristorazione... Calabria: smantellata ‘ndrangheta nel turismo, controllo mafioso su villaggi di Isola Capo Rizzuto.Un sistema di controllo mafioso radicato nei villaggi turistici di Isola Capo Rizzuto, in Calabria, è stato smantellato grazie all’operazione “Black... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rocca di Papa, rivolta nel quartiere Vigne contro l’antenna: assemblea e protesta dei residenti; Grottaferrata | Antenne e urbanizzazione, cresce la preoccupazione al Pratone. La voce del comitato; Celio, addio al monolite: rimossa l’antenna della discordia; Antenna 5g in via Fiuggi, i residenti passano all’azione. Antenna in costruzione nel centro abitato di San Leonardo in Treponzio: residenti in allarmeLa struttura è in fase di realizzazione su un terreno privato a ridosso di luoghi sensibili. Contestate soprattutto la localizzazione e la mancanza di informazione preventiva ... luccaindiretta.it Le Antenne di Eremo sintonizzate sul Cosmo - Torino - facebook.com facebook