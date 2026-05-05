Il caso Alex Marangon accelera | tra dieci giorni la chiusura delle indagini

Le indagini sulla morte di un giovane barista di 25 anni avvenuta all’interno di un’abbazia di Marcon sono in fase di conclusione. Dopo aver raccolto testimonianze e analizzato le prove, si prevede che entro dieci giorni verranno chiuse le indagini. La procura ha comunicato che il procedimento si avvia alla conclusione, mentre la famiglia e le autorità attendono gli sviluppi ufficiali.

Le indagini sulla tragica fine di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon che ha trovato la morte tra le mura millenarie dell'abbazia di Santa Bona, sono arrivate alle battute finali. Entro dieci giorni, il pubblico ministero Giovanni Valmassoi tirerà le somme di un fascicolo che vede indagati.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Le indagini su Alex Marangon, la svolta: tutti i partecipanti avevano assunto ayahuascaCi sono precise responsabilità che hanno portato alla morte di Alex Marangon, il 25enne morto tra il 29 e 30 giugno 2024 dopo un rito sciamanico... Caso Garlasco verso la chiusura delle indagini su Sempio: ‘Stasi non era sulla scena del crimine’Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocaina; Il giallo di Alex Marangon, tutti i partecipanti (meno uno) al rito di Vidor positivi all'ayahuasca; Il legale della famiglia Marangon: Vittoria della nostra linea, lo dovevamo ad Alex; Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, svolta nelle indagini grazie alla perizia di gruppo: tutti gli ospiti dell'abbazia positivi all'ayahuasca. Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuascaLeggi su Sky TG24 l'articolo Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuasca ... tg24.sky.it Caso Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti al rito nell'abbazia di VidorSette dei partecipanti sono risultati positivi anche alla cocaina. Marangon, secondo l'ipotesi al momento prevalente, sarebbe morto a causa di una violenta crisi psicotica dovuta all'assunzione di coc ... tg.la7.it Nuovi sviluppi nel caso Alex Marangon: 16 partecipanti al rito positivi all'ayahuasca. L'ipotesi è una crisi psicotica fatale. - facebook.com facebook Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti x.com