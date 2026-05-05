Il caro energia presenta il conto | per le famiglie aumenti fino a 2.270 euro

Il costo dell’energia sta crescendo, con le famiglie che devono affrontare aumenti compresi tra 450 e 2.270 euro all’anno. Le stime del Fondo monetario internazionale indicano che le spese in più sono legate ai rincari dei prezzi dell’elettricità e del gas. Questa situazione si ripercuote sui bilanci domestici, con un incremento significativo delle utenze energetiche rispetto agli anni precedenti.

Un conto che va dai 450 euro ai 2.270 euro a famiglia. Le stime del Fondo monetario internazionale sull’impatto della guerra in Iran, scatenata da Stati Uniti e Israele, fanno lanciare l’allarme sulla situazione degli italiani, che rischiano di dover pagare centinaia, se non migliaia, di euro in più in bolletta quest’anno a causa del caro energia. Per l’Italia l’impatto è stimato in 450 euro a famiglia nello scenario base, ovvero quello ai prezzi attuali. Ma la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare e nello scenario più grave si può arrivare a un costo per famiglia di 2.270 euro aggiuntivi nel solo 2026. Le stime del Fmi: il caro energia costerà fino a 1.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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L'impatto del caro-energia stimato per l'Italia è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave #ANSA x.com