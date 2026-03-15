Guerra in Iran e caro energia | bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane

La guerra in Iran ha causato un aumento dei prezzi di petrolio e gas sui mercati internazionali, con le famiglie italiane che si preparano a pagare bollette energetiche fino a 350 euro. Le tensioni nel paese hanno portato a una nuova escalation, influenzando direttamente i costi dell’energia per le utenze domestiche. La situazione si riflette sui consumatori italiani, sempre più penalizzati dai rialzi dei prezzi.

La nuova escalation in Iran sta già spingendo verso l'alto petrolio e gas sui mercati internazionali. Se le tensioni continueranno, per le famiglie italiane l'effetto potrebbe tradursi in circa 350 euro in più all'anno tra luce e gas. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Bce, caro bollette: le famiglie italiane pagano l’energia il doppio dell’industriaIn Italia le bollette dell'energia costano di più rispetto ad altri Paesi europei.

Caro energia: 315 milioni stanziati, bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette.Il governo italiano ha stanziato 315 milioni di euro per un intervento a sostegno del settore energetico, prevedendo un bonus di 90 euro per i...

Una selezione di notizie su Guerra in Iran e caro energia bollette...

Temi più discussi: Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; L’Iran e la guerra che l’Europa non vuole; L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerra; Chi sta vincendo la guerra in Iran? Tattiche, obiettivi e forze in campo: il punto militare.

Da Oslo ad Amsterdam agli Usa, la guerra in Iran riaccende il timore di attentati: nel mirino ambasciate, sinagoghe e scuoleMinacce multiple da formazioni rivali - sunnite e sciite - ma con nemici comuni. Può essere l’inizio di qualcosa di più serio oppure trattarsi di lampi isolati ... corriere.it

Guerra Iran, attacchi su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita. Pressing di Trump su HormuzLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, attacchi su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita. Pressing di Trump su Hormuz ... tg24.sky.it

Guerra in Medio Oriente, il bagno di realtà della politica facebook

Ora l'esercito Usa chiede al Pentagono risorse per stare in guerra 100 giorni (e non le 4-6 settimane annunciate): ecco perché x.com