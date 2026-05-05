Il capo della Banda della Uno Bianca ha dichiarato di aver ricevuto ordini di uccidere e di averli eseguiti. La sua intervista, realizzata nel carcere di Bollate, sarà trasmessa questa sera nel programma televisivo 'Belve Crime'. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o alle persone coinvolte in queste affermazioni.

AGI - Il capo della Banda della Uno Bianca, Roberto Savi, intervistato nel carcere di Bollate da Francesca Fagnani per la trasmissione ' Belve Crime ', in onda questa sera dalle 21.20 su Rai 2, per la prima volta, dopo 32 anni di silenzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno sollevando polemiche, soprattutto da parte dei parenti delle vittime. RaiPlay ha diffuso un'anteprima con alcuni passaggi dell'intervista, definita "intensa e complessa, con rivelazioni che potrebbero riaprire anche i processi, come da tempo chiedono i familiari delle vittime, convinti che la verita' giudiziaria accertata non coincida pienamente con quella storica".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il capo della Uno Bianca: "Ci hanno chiesto di uccidere e l'abbiamo fatto"

He trusts his first love and leaves her; she learns the truth, divorces and returns for revenge

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