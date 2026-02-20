Sea Watch il giudice che condanna lo Stato ha scritto il libro contro il referendum

Una sorpresa. Fino a un certo punto. Nel pieno del dibattito sull' ennesima sentenza contro pro-ong, emerge un dato interessante. Sì, perché Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, è sia il magistrato che ha condannato l'Italia a risarcire la Sea Watch per il fermo della nave Sea Watch 3, sia un grandissimo sostenitore del "no" al referendum sulla separazione delle carriere. La conferma? Un libro scritto a quattro mani con la giornalista Antonella Mascali dal titolo eloquente: "Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia". Come riportato da Libero, Morosini e Mascali stanno girando l'Italia per promuovere il volume e proprio in uno di questi incontri il presidente del tribunale non ha esitato a rispondere alle critiche arrivate dal governo.