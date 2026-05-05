Il canto corale a Gragnano mette insieme generazioni diverse

A Gragnano si è concluso il progetto “Lontani di casa, vicini di età”, che prevedeva un percorso di canto corale coinvolgendo diverse generazioni. La performance finale ha riscosso grande successo, riunendo persone di età diverse in un’unica esibizione. Il progetto, finalizzato a promuovere il dialogo e il rispetto tra le età, si è svolto negli ultimi mesi e ha visto la partecipazione di vari gruppi locali.

Si è concluso con una performance di grande successo il percorso di “Canto Corale” che fa parte di un più ampio progetto che intende promuovere il dialogo e il rispetto tra generazioni e che si chiama “Lontani di casa, vicini di età”. Proposto da Luciana Maserati e Giorgia Maggi, rispettivamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Gragnano: Pastificio Garofalo sfida generazioni per un futuro sostenibile. Studenti e anziani a confronto.Gragnano: Un Pastificio e una Scommessa Generazionale per un Futuro Sostenibile Gragnano, la città della pasta in provincia di Napoli, è il... World Music: tradizioni vocali dal mondo e potenza del canto coraleIl coro “Goccia di Voci IT” diretto da Lorenzo Sansoni torna a Bologna sabato 11 aprile alle 21:00 presso l'Auditorium Villaggio del Fanciullo, per...