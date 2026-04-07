World Music | tradizioni vocali dal mondo e potenza del canto corale
Sabato 11 aprile alle 21:00, presso l'Auditorium Villaggio del Fanciullo a Bologna, si terrà un concerto del coro “Goccia di Voci IT” diretto da Lorenzo Sansoni. La serata si concentrerà sulla musica mondiale, con un'attenzione particolare alle tradizioni vocali di diverse culture e alla forza del canto corale come momento di incontro tra tradizioni diverse.
Il coro “Goccia di Voci IT” diretto da Lorenzo Sansoni torna a Bologna sabato 11 aprile alle 21:00 presso l'Auditorium Villaggio del Fanciullo, per una serata dedicata alla world music, alle tradizioni vocali dal mondo e alla potenza del canto corale come incontro tra culture.Un appuntamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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