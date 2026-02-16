Gragnano | Pastificio Garofalo sfida generazioni per un futuro sostenibile Studenti e anziani a confronto

Il Pastificio Garofalo di Gragnano ha organizzato un progetto che coinvolge studenti e anziani, spinto dalla volontà di promuovere un futuro più sostenibile. L’iniziativa nasce dalla volontà di un’azienda storica di coinvolgere le diverse generazioni, creando un confronto tra le esperienze di chi ha vissuto di più e le idee dei giovani. Quest’anno, il progetto ha portato nelle scuole locali attività pratiche sulla produzione di pasta e incontri con i nonni, per condividere tradizioni e conoscenze sul rispetto dell’ambiente.

Gragnano: Un Pastificio e una Scommessa Generazionale per un Futuro Sostenibile. Gragnano, la città della pasta in provincia di Napoli, è il palcoscenico di un’inedita sfida: Pastificio Garofalo, in collaborazione con, ha lanciato un percorso formativo per stimolare una riflessione sull’importanza di agire oggi per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni. L’iniziativa, partita il 16 febbraio 2026, coinvolge studenti e anziani in un confronto intergenerazionale volto a promuovere una visione più lungimirante e responsabile del nostro pianeta. Radici Storiche e un Nuovo Impegno. Pastificio Garofalo, attivo nel territorio di Gragnano dal 1789, ha scelto di farsi promotore di questo progetto, consapevole del legame storico e culturale che la lega alla comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu Vitulano, un dialogo tra generazioni, gli studenti della Scuola Secondaria di I grado in visita alle residenze per anziani A Vitulano, studenti della scuola secondaria di I grado hanno visitato le residenze per anziani, instaurando un dialogo tra generazioni. Futuro delle nuove generazioni: anche FedAPI al confronto nazionale del CNEL L'iniziativa del CNEL coinvolge anche la provincia di Salerno nel dibattito sul futuro delle nuove generazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Buoni antenati si diventa. L’esperienza di LifeGate a Gragnano, con Pastificio GarofaloCome ci giudicheranno le generazioni future? Bene, se ci impegniamo per lasciare un mondo più sano e pulito. Solo così saremo buoni antenati. lifegate.it Massimo Menna (Pasta Garofalo): «Innovazione e qualità: investiamo 70 milioni a Gragnano. E affronteremo i dazi, stimiamo ricavi a +6%»«I dazi di Trump? Gli Usa sono un mercato importante che vale per la nostra pasta poco sotto il 20% del venduto, e c’è preoccupazione: al timore dei dazi si unisce il fatto che il dollaro rispetto ... corriere.it Pasta Garofalo, storico pastificio che affonda le sue radici a Gragnano, è diventato sponsor ufficiale di Luna Rossa per la 38^ America’s Cup Leggi la news: https://shorturl.at/POcFl — Pasta Garofalo, a historic pasta maker with deep roots in Gragnano, has bec - facebook.com facebook