Veto a prestito per Kiev Merz | Orban viola gravemente la lealtà tra gli Stati Ue – Il video

Il rappresentante di un paese dell’Unione Europea ha dichiarato che il governo ungherese ha violato un impegno assunto all’unanimità, andando contro uno dei principi fondamentali della cooperazione tra gli Stati membri. La questione riguarda un veto imposto sui prestiti destinati a Kiev, suscitando reazioni di critica da parte di altri membri dell’UE. La disputa evidenzia tensioni all’interno delle relazioni europee.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “Orban ha disatteso un impegno preso all'unanimità, contravvenendo a uno dei principi fondamentali della cooperazione europea. L'Unione si fonda anche sulla fiducia reciproca e sulla possibilità di fare affidamento sulle decisioni condivise. Il passo indietro di Budapest danneggia la capacità di azione e la credibilità dell'Unione europea nel suo insieme, aprendo una fase di incertezza. Dobbiamo tornare a un contesto in cui gli accordi presi all'unanimità vengano rispettati”, lo ha detto il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, al Consiglio europeo a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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