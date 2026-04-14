Ucraina Zelensky accolto a Berlino dal cancelliere Merz

Il presidente ucraino è stato ricevuto a Berlino dal cancelliere tedesco in un momento di tensione legato al conflitto con la Russia. L'incontro si è svolto alla presenza di funzionari dei due paesi, senza dettagli su eventuali dichiarazioni pubbliche o accordi firmati. La visita avviene in un contesto di sostegno internazionale alla causa ucraina e di approfondimento delle relazioni tra i due governi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Berlino dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, in un momento cruciale del conflitto con la Russia. La Germania si conferma tra i principali sostenitori di Kiev, mentre sul campo la guerra entra nel suo quinto anno. Parallelamente, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha incontrato l’omologo ucraino Mykhailo Fedorov, con focus sullo sviluppo tecnologico e sui droni militari. Intanto rallentano gli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti, anche a causa della crisi in Medio Oriente. Sul piano economico, per Kiev resta fondamentale il prestito da 90 miliardi di euro promesso dall’Unione Europea, finora bloccato ma ora più vicino allo sblocco dopo il cambio di scenario politico in Ungheria.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky accolto a Berlino dal cancelliere Merz Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è atterrato a Monaco, in Germania, per partecipare al vertice... Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco – Il video(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è atterrato a Monaco, in Germania, per partecipare al vertice...