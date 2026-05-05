Il campionato olandese è salvo evitata la ripetizione di 133 gare | il tribunale boccia il ricorso

Il tribunale di Utrecht ha respinto il ricorso presentato dal NAC Breda riguardo al campionato olandese, confermando la decisione della federazione di non ripetere 133 partite. La sentenza ha evitato la ripetizione delle gare, ma non ha spento le polemiche e le tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda si è conclusa con questa decisione legale, che mette fine al tentativo di modificare il calendario della competizione.

Il tribunale di Utrecht respinge il ricorso del NAC Breda e conferma la linea della federazione. Evitata la ripetizione di 133 gare, ma restano polemiche e tensioni. Sentenza definitiva nel caso “Passportgate”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese, 133 partite potrebbero essere rigiocateIl caso passaporti ha travolto il campionato olandese: i giocatori con la doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, giocando senza averne i... Ravenna, licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega: il tribunale boccia il ricorsoLicenziato in tronco per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale: è la storia di un impiegato di banca in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Olanda, scandalo passaporti: perché 133 partite rischiano di essere rigiocate; Lo scandalo dei passaporti scuote il calcio olandese: 133 partite rischiano di essere rigiocate; Eredivisie, scoppia uno scandalo passaporti: a rischio la conclusione della stagione; Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese, 133 partite potrebbero essere rigiocate. Il campionato olandese è salvo, evitata la ripetizione di 133 gare: il tribunale boccia il ricorsoIl tribunale di Utrecht respinge il ricorso del NAC Breda e conferma la linea della federazione. Evitata la ripetizione di 133 gare, ma restano polemiche e tensioni. Sentenza definitiva nel caso Pass ... fanpage.it Il campionato potrebbe saltare: ricorso UFFICIALE, lunedì la sentenzaCampionato a rischio dopo il ricorso presentato in tribunale. Lunedì la sentenza, può davvero saltare tutto. I dettagli ... calciomercato.it C'è un po' di calcio olandese nella vittoria del campionato di serie A della FC Internazionale ottenuto matematicamente ieri sera. Dumfries e De Vrij hanno sicuramente contribuito ai successi del club milanese nelle ultime stagioni. - facebook.com facebook