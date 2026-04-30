Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese 133 partite potrebbero essere rigiocate
Il campionato olandese si trova al centro di un caso legato ai passaporti che coinvolge 133 partite. Secondo le ultime notizie, alcuni giocatori con doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, e questo potrebbe comportare la rigiocabilità di diverse gare. La vicenda riguarda permessi e documenti ufficiali, e le conseguenze potrebbero modificare il calendario delle partite in programma.
Il caso passaporti ha travolto il campionato olandese: i giocatori con la doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, giocando senza averne i permessi. Il rischio è di dover rigiocare 133 partite.🔗 Leggi su Fanpage.it
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