Scoppia il caso passaporti nel campionato olandese 133 partite potrebbero essere rigiocate

Il campionato olandese si trova al centro di un caso legato ai passaporti che coinvolge 133 partite. Secondo le ultime notizie, alcuni giocatori con doppia cittadinanza hanno perso quella olandese, e questo potrebbe comportare la rigiocabilità di diverse gare. La vicenda riguarda permessi e documenti ufficiali, e le conseguenze potrebbero modificare il calendario delle partite in programma.