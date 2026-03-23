Ravenna licenziato per aver inoltrato un video erotico a una collega | il tribunale boccia il ricorso

Licenziato in tronco per aver inoltrato in azienda un video erotico di una collega e sconfitto in tribunale: è la storia di un impiegato di banca in provincia di Ravenna, che dopo aver perso il posto di lavoro, adesso è costretto anche a pagare 5mila euro di spese legali. I fatti risalgono al luglio 2025, quando l'uomo lavorava in una filiale di nel Ravennate. L'ex impiegato di banca aveva inviato all’email aziendale di una collega un video, chiedendole di scaricarlo al posto suo perché non riusciva a visualizzarne il contenuto. Ma quei 45 secondi di filmato non contenevano nulla di coerente con il lavoro: alla vista di un'altra collega nuda e in pose erotiche, la collega dell'ufficio marketing non ha esitato un secondo a inviarlo ai capi della filiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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